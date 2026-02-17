თემა 17.02.2026

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუ თემა
ტელე-რადიო კომპანია „რიონის" ეთერში -
გადაცემის სტუმრები:
იმერი ბასილაძე- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი
მამული ბუჭუხიშვილი -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
გადაცემის თემა:
განათლების რეფორმა
რა ცვლილებები განხორციელდება უნივერსიტეტში და ფაკულტეტებზე რეფორმის შედეგად და როგორ აისახება არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
