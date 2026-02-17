გადაცემები
თემა 17.02.2026
17.02.2026
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუ თემა
ტელე-რადიო კომპანია „რიონის" ეთერში -

გადაცემის სტუმრები:

გადაცემის სტუმრები

იმერი ბასილაძე- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი

მამული ბუჭუხიშვილი -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

 

გადაცემის თემა:

განათლების რეფორმა

რა ცვლილებები განხორციელდება უნივერსიტეტში და ფაკულტეტებზე რეფორმის შედეგად და როგორ აისახება არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 

ყოველ სამშაბათს, 19:00 საათზე ტელე-რადიო კომპანია "რიონის" ეთერში საზოგადობრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუ „თემა"

პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ ნანა რობაქიძესთან ერთად



