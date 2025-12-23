თემა 23.12.25

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუში "თემა" -
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ჭიღვარია საუბრობს
გადაცემის თემა :
რა იყო მოსახლეობის წინასაარჩევნო დაკვეთა და 2026 წლის ბიუჯეტში რამდენად იქნება გათვალისწინებული
განსახორციელებელი პროექტები და სამომავლო გეგმები.
ყოველ სამშა ბათს,19:00 საათზე - ტელე- რადიო კომპანია რიონის ეთერში,პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ,ნანა რობაქიძესთან ერთად
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ჭიღვარია საუბრობს
გადაცემის თემა :
რა იყო მოსახლეობის წინასაარჩევნო დაკვეთა და 2026 წლის ბიუჯეტში რამდენად იქნება გათვალისწინებული
განსახორციელებელი პროექტები და სამომავლო გეგმები.
ყოველ სამშა ბათს,19:00 საათზე - ტელე- რადიო კომპანია რიონის ეთერში,პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ,ნანა რობაქიძესთან ერთად