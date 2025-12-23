თემა 23.12.25

გადაცემები
შპს ტელე-რადიო კომპანია" რიონის" მულტიპლექსით გავრცელების არიალია - ქ.ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები.



23.12.25
23.12.2025
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუში "თემა" -

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ჭიღვარია საუბრობს

გადაცემის თემა :

რა იყო მოსახლეობის წინასაარჩევნო დაკვეთა და 2026 წლის ბიუჯეტში რამდენად იქნება გათვალისწინებული
 განსახორციელებელი პროექტები და სამომავლო გეგმები.

ყოველ სამშა ბათს,19:00 საათზე - ტელე- რადიო კომპანია რიონის ეთერში,პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ,ნანა რობაქიძესთან ერთად 



