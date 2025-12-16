თემა 16.12.25

გადაცემის სტუმრები:
გოჩა გიორგიძე- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი
ლოლიტა ტორბინი
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ოჯახის ექიმი
გადაცემის თემა:
ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში
რა ვირუსები ცირკულირებს საქართველოში
როგორია სტატისტიკური მონაცემები და რა პრევენციული ზომების მიღებაა საჭირო დაავადების თავიდან ასაცილებლად
ყოველ სამშაბათს, 19:00 საათზე ტელე-რადიო კომპანია "რიონის" ეთერში საზოგადობრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუ „თემა"პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ ნანა რობაქიძესთან ერთად