შპს ტელე-რადიო კომპანია" რიონის" მულტიპლექსით გავრცელების არიალია - ქ.ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები.



თემა 16.12.25
16.12.2025
უკან დაბრუნება
 

გადაცემის სტუმრები:

გოჩა გიორგიძე- დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი

 

ლოლიტა ტორბინი

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ოჯახის ექიმი

 

გადაცემის თემა:

ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქუთაისსა და იმერეთის რეგიონში

რა ვირუსები ცირკულირებს საქართველოში

როგორია სტატისტიკური მონაცემები და რა პრევენციული ზომების მიღებაა საჭირო დაავადების თავიდან ასაცილებლად

 

ყოველ სამშაბათს, 19:00 საათზე ტელე-რადიო კომპანია "რიონის" ეთერში საზოგადობრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუ „თემა"

პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ ნანა რობაქიძესთან ერთად



