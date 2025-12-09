გადაცემები
შპს ტელე-რადიო კომპანია" რიონის" მულტიპლექსით გავრცელების არიალია - ქ.ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები.



თემა 09.12.25
10.12.2025
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუში"თემა"
გადაცემის სტუმრები:
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი-შალვა კირთაძე
საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი - დავით გეგეჭკორი
გადაცემის თემა:
უმაღლესი განათლების რეფორმასთან დაკავშირებული სიახლეები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში
რა კრიტერიუმებით მოხდება სტუდენტების მიღება,სადაც ჩარიცხულებს სწავლა სრულად დაუფინანსდებათ

ყოველ სამშაბათს, 19:00 საათზე - ტელე-რადიო კომპანია „რიონის" ეთერში -
პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ , ნანა რობაქიძესთან ერთად



