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ქუთაისში „გალტ & თაგარტმა“ საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ კონფერენცია გამართა.
09.06.2026
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ქუთაისში „გალტ & თაგარტმა" საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ კონფერენცია გამართა. შეხვედრაზე 2026 წლის მაკროეკონომიკური მოლოდინები, იმერეთისა და სამეგრელოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები მიმოიხილეს.
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