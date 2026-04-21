გადაცემები
პირდაპირი ეთერი
მთავარი
ახალი ამბები
ტელეპროგრამა
ევროკავშირი საქართველოსთვის
სარეკლამო სიუჟეტები ბიზნეს სიახლეები
რეკლამა
ჩვენ შესახებ
დაგვიკავშირდით
შპს ტელე-რადიო კომპანია" რიონის" მულტიპლექსით გავრცელების არიალია - ქ.ქუთაისი და მიმდებარე რაიონები.



თემა 21.04.26
21.04.2026
უკან დაბრუნება
 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუ თემა????????
ტელე-რადიო კომპანია „რიონის" ეთერში -

გადაცემის სტუმრები:

მაია ცქიტიშვილი - ქ.ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურცენტრის უფროსი ,

ნინო ჩიხლაძე - ქ.ქუთაისის #45 საჯარო სკოლის დირექტორი

გადაცემის თემა:

განათლების ხელმისაწვდომობა; გამოწვევები

განათლების სამინისტროს მიერ დაწყებული ინიციატივა - „საჯარო დიალოგი ინკლუზიურ განათლებაზე"

ყრუ და სმენადაქვეითებული მოსწავლეებისთვის არის თუ არა შესაძლებელი სრულყოფილი განათლების მიღება, შესაძლებლობები და მიდგომები

პირველკლასელთა რეგისტრაციის პროცესი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის; #45 საჯარო სკოლაში მიმდინარე სასწავლო პროცესი



Broadcasting Company RioniTV ©
მობილურის ვერსია