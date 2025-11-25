საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ტოქ-შოუ თემა

✅ გადაცემის თემა:
ადაპტირებული მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა ხონში
✅✅✅ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პროექტი "საქართველოში მოწყვლადი და
მარგინალიზებული თემების ინკლუზიის მშენებლობა", რომელიც ხელს უწყობს სოციალური მომსახურების
განვითარებასა და სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობის დროს გაეროს ძირითადი პრინციპის
"არავინ ყურადღების მიღმა" (Leave No One Behind - LNOB) გათვალისწინებას. პროექტს ახორციელებს
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი" (CHCA) და Arbeiter-Samariter-Bund Georgia,
გაეროს (UNDEF) ფინანსური მხარდაჭერით.
✅✅ ახალგაზრდების ხედვები ინკლუზიური და ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნის შესახებ
მუნიციპალიტეტის საქმიანობა
✅ პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერა...
➡ გადაცემის სტუმრები:
✅ მერი ბიწაძე - სტრატეგიული განვითარებისა და პარტნიორობის მენეჯერი ✅ბაჩანა ბასილაია-ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ✅თამარ უგულავა- ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ✅გვანცა გვანცელაძე-ესეების კონკურსში - „თავისუფლება მოძრაობაში -გამარჯვებული,ახალგაზრდულ
მრჩეველთა საბჭოს წევრი
✅✅ ანა ფაჩულია-შშმ პირთა საბჭოს წევრი, შშმ ბავშვის მშობელი
პროფესიონალები აქტუალური თემების ირგვლივ ნანა რობაქიძესთან ერთად